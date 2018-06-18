Министерство науки будет утверждать глав научных организаций

"Существенный блок к вновь созданному министерству перешел от ликвидированного ФАНО . Важно отметить, что мы сохраняем преемственность между нормативным регулированием", — сказала Голикова на совещании вице-премьеров с главой правительства.

"Руководителей научных организаций, ранее находившихся в ведении ФАНО, министр науки и высшего образования будет утверждать и назначать в установленном порядке — речь идет о том порядке, который был принят еще в 2014 году. И в этой части правительство не намерено ничего менять. Кандидатуры на должность руководителей научных организаций, переданные из ведения ФАНО в ведение министерства, подлежат согласованию с президиумом РАН", — пояснила она.

Голикова также заявила, что между министерством и РАН в течение 2 месяцев должно быть разработан порядок взаимодействия по всем вопросам, которые находятся в совместном ведении.