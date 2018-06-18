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Министерство науки будет утверждать глав научных организаций
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Министерство науки будет утверждать глав научных организаций 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 18 июн — РИА Новости. В ведении нового министерства науки будет вопрос утверждения руководителей научных организаций в согласовании с президиумом РАН, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Существенный блок к вновь созданному министерству перешел от ликвидированного ФАНО. Важно отметить, что мы сохраняем преемственность между нормативным регулированием", — сказала Голикова на совещании вице-премьеров с главой правительства.
"Руководителей научных организаций, ранее находившихся в ведении ФАНО, министр науки и высшего образования будет утверждать и назначать в установленном порядке — речь идет о том порядке, который был принят еще в 2014 году. И в этой части правительство не намерено ничего менять. Кандидатуры на должность руководителей научных организаций, переданные из ведения ФАНО в ведение министерства, подлежат согласованию с президиумом РАН", — пояснила она.
Голикова также заявила, что между министерством и РАН в течение 2 месяцев должно быть разработан порядок взаимодействия по всем вопросам, которые находятся в совместном ведении.
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