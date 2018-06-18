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День медика отметили в детской библиотеке Савеловского
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День медика отметили в детской библиотеке Савеловского 

Управа района Савеловский города Москвы 11 часов назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
День медицинского работника, который в этом году выпадает на 17 июня, отметили юные гости библиотеки № 34 на Башиловской улице. Читателей научили самым простым приемам ухода за больными. Об этом рассказала заведующая библиотекой Ольга Измайлова.
— В минувшие выходные у нас прошел тематический мастер-класс. Детей научили бинтовать пораненный палец, делать «уколы», измерять температуру, выписывать рецепты, — поделилась Измайлова.
Мероприятие прошло на свежем воздухе в рамках работы летней читальни.
Адрес библиотеки: ул. Башиловская, д. 3. (мю)
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