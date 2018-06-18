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В библиотеке на Усиевича рассказали о книжных новинках июня
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В библиотеке на Усиевича рассказали о книжных новинках июня 

Управа района Аэропорт города Москвы 11 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В рамках программы «Читатель — читателю» сотрудники библиотеки № 42, расположенной на улице Усиевича, провели мероприятие «По книжному морю под парусом лета». Гостям рассказали о новых книжных поступлениях. Об этом сообщила заведующая библиотекой Татьяна Гришина.
— Помимо знакомства с новинками мы совершили экскурсию по книжно-иллюстративной выставке, посвященной юбилею российского писателя и публициста Алексея Варламова, — отметила Гришина.
Напомним, адрес библиотеки № 42: улица Усиевича, д. 16. (мю)
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