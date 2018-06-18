В библиотеке на Усиевича рассказали о книжных новинках июня

В рамках программы «Читатель — читателю» сотрудники библиотеки № 42, расположенной на улице Усиевича, провели мероприятие «По книжному морю под парусом лета». Гостям рассказали о новых книжных поступлениях. Об этом сообщила заведующая библиотекой Татьяна Гришина. — Помимо знакомства с новинками мы совершили экскурсию по книжно-иллюстративной выставке, посвященной юбилею российского писателя и публициста Алексея Варламова , — отметила Гришина. Напомним, адрес библиотеки № 42: улица Усиевича, д. 16. (мю)