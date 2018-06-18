Медведев рассчитывает на принятие законов по пенсиям и налогам в весеннюю сессию

"Мы исходим из того, что документы будут рассмотрены в весеннюю сессию в первом чтении", — сказал Медведев на совещании со своими заместителями.

По его словам, «нужно обеспечить плотное взаимодействие между Государственной думой и правительством». «Мы с вами понимаем, что законопроекты сложные, естественно, вызывают разную реакцию, в Государственной думе будет тоже широкое обсуждение», — отметил премьер. Он подчеркнул, что «все профильные министры, вице-премьеры должны активно взаимодействовать с коллегами из парламента, проводить консультации, разъяснять позицию правительства по этим вопросам, исходя из того, что основная цель этих изменений заключается, прежде всего, в том, чтобы повысить пенсии и соответствующим образом реформировать пенсионную систему». Глава кабмина поручил Чуйченко «эту работу организовать, держать ее на контроле».