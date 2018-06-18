Дальний Восток получит около 54 млрд рублей на социальное развитие 

Правительство выделит почти 54 миллиарда рублей в течение трех лет на социальное развитие Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 21 миллиард поступит в бюджеты 9 регионов уже в этом году.
Средства пойдут на строительство социальных объектов. По словам вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, всего предусмотрено возведение 195 объектов, в том числе 21 больницы, 32 школ, 26 дворцов спорта и стадионов, а также 7 дворцов культуры.
В Якутии планируется реализовать 7 проектов, в Камчатском крае — 3, в Приморском крае — 19, в Хабаровском крае — 10, в Амурской области — 31, в Магаданской области — 5, в Сахалинской области — 95, в Еврейской автономной области — 16 и в Чукотском автономном округе — 5 проектов.