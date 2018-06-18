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Спорткомплекс с бассейном открыли в Аксае
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Спорткомплекс с бассейном открыли в Аксае 

АиФ Ростов 12 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Спортивный комплекс с бассейном открыли в Аксае, сообщает 18 июня ТАСС.
Затраты на строительство спорткомплекса составили около 460 млн рублей.
Во дворце спорта оборудованы бассейн с шестью 25-метровыми дорожками, спортзал площадью 740 кв. м для игровых видов спорта, а также тренажерный зал и зал для кардиотренировок.
В спорткомплексе смогут ежедневно заниматься до 800 человек.
В администрации Аксая отмечают, что новый дворец спорта станет первым в городе принадлежащим муниципалитету крупным спорткомплексом.
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