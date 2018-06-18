Спорткомплекс с бассейном открыли в Аксае

Спортивный комплекс с бассейном открыли в Аксае, сообщает 18 июня ТАСС

Затраты на строительство спорткомплекса составили около 460 млн рублей.

Во дворце спорта оборудованы бассейн с шестью 25-метровыми дорожками, спортзал площадью 740 кв. м для игровых видов спорта, а также тренажерный зал и зал для кардиотренировок.

В спорткомплексе смогут ежедневно заниматься до 800 человек.

В администрации Аксая отмечают, что новый дворец спорта станет первым в городе принадлежащим муниципалитету крупным спорткомплексом.