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Вместо маткапитала жительница Ижевска получила год условно
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Вместо маткапитала жительница Ижевска получила год условно 

ИА «Сусанин» 12 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска получила год условно за попытку незаконного получения маткапитала. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, женщина предоставила в пенсионный фонд свидетельство о рождении ребенка, в отношении которого была лишена родительских прав.
«Введя в заблуждение опекуна малолетнего сына, забрала у него свидетельство о рождении сына, и обратилась с заявлением в управление пенсионного фонда», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
После обращения в ПФР женщине выдали государственный сертификат на маткапитал. Затем она заключила договор купли-продажи земельного участка с жителем Воткинского района, получила разрешение от администрации на строительство дома.
Для обналичивания денег вновь необходимо было предоставить свидетельства на рождение обоих детей, но на тот момент женщина отдала опекуну документы. Тогда мать обратилась в ЗАГС, где, обманув специалиста управления, получила повторное свидетельство о рождении.
Позднее сотрудники пенсионного фонда выявили этот факт. Заявление на распоряжение маткапиталом отклонили и обратились в правоохранительные органы.
«Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с применением условно, с испытательным сроком в 2 года», — говорится в сообщении прокуратуры.
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