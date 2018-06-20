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Медведев проиграл Шарди во втором круге турнира в Лондоне
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Медведев проиграл Шарди во втором круге турнира в Лондоне 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира в Лондоне уступил французу Жереми Шарди со счётом 6:7 (6:8), 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. 22-летний москвич, занимающий 53-е место в рейтинге АТР, исполнил 12 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок, не создал ни одного брейк-пойнта и проиграл 1 гейм на своей подаче. Жереми сделал 14 эйсов при 3 двойных.
В четвертьфинале 31-летний Шарди, который располагается на 61-й позиции в рейтинге, сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, который ранее одолел аргентинца Леонардо Майера. Поединок Шарди — Майер состоится в пятницу, 22 июня.
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