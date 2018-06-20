Ещё
Медведев победит Шарди во 2-м круге турнира в Лондоне, считают эксперты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев победит Шарди во 2-м круге турнира в Лондоне, считают эксперты 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания), победив американца Джека Сока (6) в двух партиях — 7:5, 6:3. Следующим соперником Даниила 20 июня станет француз Жереми Шарди (SE).
Согласно котировкам, у Медведева больше шансов в этом матче. Победа Шарди оценивается коэффициентом 1.93, победа с форой «+1,5» гейма — 1.72. Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.85. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.00. Ставки на то, что для определения победителя матча потребуется три сета, принимаются за 2.20.
Чемпионат.com: последние новости
Мама Медведевой: из всех элементов Жени больше всего люблю дупель Для Медведевой сделали лезвия коньков из розового золота Малышко: работаем с большим желанием, чего после зимы очень не хватало
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские силовики захватили стратегические позиции161
Россияне назвали желаемый размер пенсий347
Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала104
Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым3
Донбасс предложили залить напалмом240
Видео
02:47
В Кремле допустили второе послание Путина
Политика
20:50
В Москве обвалились цены на жилье бизнес-класса
Недвижимость Новости Москвы
02:09
Украинские силовики захватили стратегические позиции
В мире Украина
01:49
Депутат приехал на заседание на коне
Политика Экономика
01:28
Донбасс предложили залить напалмом
В мире Украина
02:19
СК пожаловался на медленно читающего Захарченко
Происшествия
01:10
НАТО разрабатывает проект «Четыре по 30»
Армия Войска
03:15
Россияне назвали желаемый размер пенсий
Личный счет Общество
01:36
Экипажу «Норда» вернули российские паспорта
Украина Происшествия
04:34
Калининград признали угрозой США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение