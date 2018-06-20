Медведев победит Шарди во 2-м круге турнира в Лондоне, считают эксперты

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Лондоне ( Великобритания ), победив американца Джека Сока (6) в двух партиях — 7:5, 6:3. Следующим соперником Даниила 20 июня станет француз Жереми Шарди (SE).

Согласно котировкам, у Медведева больше шансов в этом матче. Победа Шарди оценивается коэффициентом 1.93, победа с форой «+1,5» гейма — 1.72. Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.85. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.00. Ставки на то, что для определения победителя матча потребуется три сета, принимаются за 2.20.