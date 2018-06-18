Пенсионер из Екатеринбурга стал чемпионом Европы по дзюдо, несмотря на травму плеча

В шотландском городе Глазго завершился чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов, участие в котором приняли 1031 спортсмен из 35 стран. Единственным российским спортсменом, сумевшим завоевать золото на турнире, стал 66-летний екатеринбуржец Андрей Либерман. Он уверенно одолел соперников из Испании Азербайджана , заняв первое место в возрастной категории старше 65 лет и в весе до 60 килограммов.

При этом своё участие в турнире мужчина оплачивал сам, накопив денег на поездку в Швейцарию

Дзюдо Андрей Либерман начал заниматься только в 55 лет, но уже успел стать серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы и мира. И это несмотря на травму, из-за которой люди обычно уходят из спорта.

— Это уникальный спортсмен. У него серьезная травма плеча, с такой обыкновенно вообще на спорте ставят крест, но это не про Андрея Либермана. Он усиленно тренируется, не пропускает ни одной тренировки, тщательно следит за своим питанием. И вот он результат — травма плеча в этот раз не смогла ему помешать стать чемпионом, — сказал о спортсмене его тренер Сергей Помазкин.