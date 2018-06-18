Россиянка взяла кредит, чтобы купить мужу билет на ЧМ-2018

Жительница Ухты Александра Устинова, дабы порадовать мужа, взяла кредит, чтобы купить билет на матч между сборной Португалии Ирана , который 25 июня пройдет в Саранске . За сам билет девушка заплатила 12,6 тысяч рублей, а также уже забронировала гостиницу в городе, где пройдет футбольный поединок. Правда, посетить заветный матч супругу Александры вряд ли удастся, некоторое время назад его паспорт болельщика был аннулирован. По словам Устиновой, когда заявка была подана, ее одобрили, а потом внезапно отменили. Причину отказа женщине не пояснили.

Как выяснилось, ранее у мужа Александры была судимость, однако эта история давно в прошлом. «Он отбыл пару месяцев наказания, но сейчас ему 33 года и судимость снята», — рассказывает женщина и добавляет, что намерена разобраться в случившемся через вышестоящие организации, а также написать письмо-жалобу на имя президента России, — сообщает Znak.com.