Россиянка взяла кредит, чтобы купить мужу билет на ЧМ-2018 

Жительница Ухты Александра Устинова, дабы порадовать мужа, взяла кредит, чтобы купить билет на матч между сборной Португалии и Ирана, который 25 июня пройдет в Саранске. За сам билет девушка заплатила 12,6 тысяч рублей, а также уже забронировала гостиницу в городе, где пройдет футбольный поединок. Правда, посетить заветный матч супругу Александры вряд ли удастся, некоторое время назад его паспорт болельщика был аннулирован. По словам Устиновой, когда заявка была подана, ее одобрили, а потом внезапно отменили. Причину отказа женщине не пояснили.
Как выяснилось, ранее у мужа Александры была судимость, однако эта история давно в прошлом. «Он отбыл пару месяцев наказания, но сейчас ему 33 года и судимость снята», — рассказывает женщина и добавляет, что намерена разобраться в случившемся через вышестоящие организации, а также написать письмо-жалобу на имя президента России, — сообщает Znak.com.
Напомним, что в этом году Чемпионат мира по футболу в этом году проходит в России. Наша сборная попала в группу «А», где встретится со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Первая встреча окончилась для наших футболистов триумфом, сборная России разгромила саудовцев со счетом 5:0. Вторая игра состоится завтра, 19 июня, в Санкт-Петербурге.