Первый командный Чемпионат Европы олимпийского формата по дзюдо пройдет в Екатеринбурге

Польши, Грузии, 22 национальные команды из Чехии Португалии и других стран прилетят на Урал 18 июля. Турнир пройдет на центральной арене ДИВСа.

«Сегодня федерация дзюдо Свердловской области объединяет около шести тысяч спортсменов. На территории региона действует более сорока коллективов, развивающих дзюдо. Уральские спортсмены принимают участие в турнирах различного уровня завоёвывая медали высоких достоинств. Проводя первый командный Чемпионат Европы олимпийского формата по дзюдо, Свердловская область еще раз доказывает свое превосходство по развитию дзюдо и спортивных единоборств не только в России , но и в мире», — заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт

Командный турнир — это короткие, но динамичные соревнования между сборными из шести человек. На татами по очереди выходят трое мужчин и трое женщин в трех весовых категориях. У мужчин — 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг, у женщин — 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг. Количество схваток предполагает, что возможна ничья со счетом 3-3. В таком случае в счет идут турнирные очки либо случайным образом выбирают категорию для решающего поединка.

Призовой фонд соревнований составит не менее 80 тысяч евро.

Предыдущий чемпионат Европы проходил в Варшаве . Мужская сборная России стала серебряным призером командных соревнований, женская команда уступила во втором круге сборной Франции

«Нам очень приятно, что именно здесь пройдет Чемпионат Европы по дзюдо среди национальных команд, так как мы стремимся сделать Екатеринбург одним из мировых центров спортивных единоборств. Я уверен, что мы все получим искреннее удовольствие от чемпионата, на котором соберутся столько разных темпераментов, менталитетов и школ», — поделился ожиданиями от соревнований глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин

Жеребьевка команд пройдет также в Екатеринбурге 17 июля.