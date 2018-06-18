Как нейтрализовать российский «разрушительный капитал» на Балканах?

Ранее в этом году Сербия Россия заключили договор о строительстве трубопровода «Сербский поток», который еще больше укрепит доминирующее положение Газпрома в энергетическом секторе на Балканах. Зависимость от российских энергоносителей и без того отрицательно сказывается на способности стран региона диверсифицировать инвестиционные потоки, транзитные маршруты и поставки, а экономические уступки, получаемые при этом от Москвы , остаются весьма ограниченными.

Почти все заключенные в прошлом энергетические соглашения между Россией и балканскими странами вызывают озабоченность по поводу их финансовой жизнеспособности и порождают подозрения в связи с переплетением общественных и частных интересов. В странах региона государство часто играет все возрастающую роль в экономике, и эксперты обеспокоены по поводу сохранения верховенства закона и должного государственного управления в регионе. «Сербский поток» усиливает это беспокойство.

После конфликтов 1990-х годов правительства балканских стран приступили к проведению демократических и рыночных реформ, в связи с чем появилась надежда на установление в регионе стабильной и устойчивой демократии. Но эти новые демократические государства остаются хрупкими. Вместо появления эффективных систем демократического управления в этих странах возникли опасные недостатки — «пробелы в управлении» — включая отсутствие подотчетности в государственных расходах, слабое корпоративное управление на государственных предприятиях, и лазейки в вопросах закупок, борьбы с коррупцией и обеспечения здоровой конкуренции.

На этом фоне в последнее десятилетие также наблюдалась недостаточная прозрачность источников и получателей инвестиций, поступающих из ряда иностранных государств. Разумеется, во многих случаях прямые иностранные инвестиции осуществляются субъектами, преследующими вполне законные деловые интересы. Однако на Балканах есть признаки того, что некоторые правительства стремились направить в регион капитал — включая активы, кредиты и помощь — для достижения целей, отличных от исключительно взаимной экономической выгоды, и часто в ущерб местному демократическому развитию. В результате внешние игроки получили возможность утвердиться в своей новоприобретенной роли на Балканах, сбивая регион с курса на интеграцию в сообщество демократических наций. Центр международного частного предпринимательства (CIPE) называет этот феномен «разрушительным капиталом».

В 2017 году CIPE приступил к осуществлению уникального проекта по документированию негативных последствий разрушительного капитала на Балканах, включая изучение того, как подобный капитал использует и усугубляет слабости в системах государственного управления в регионе. CIPE и его местные партнеры пришли к выводу, что упомянутые выше пробелы в управлении создают возможности для притока разрушительного капитала, а этот капитал, в свою очередь, еще больше расширяет пробелы в управлении и ослабляет демократию в странах региона.

Гражданам стран, отличающихся высоким уровнем притока разрушительного капитала, часто сложнее влиять на решения властей по ключевым политическим и экономическим вопросам, т.к. политику в этих странах могут приспосабливать к нуждам государств или компаний, которые являются источником притока капитала. Еще одним негативным побочным эффектом этого феномена является то, что он ставит в невыгодное положение инвесторов, которые придерживаются более высоких стандартов. Разрушительный капитал часто идет рука об руку с попытками — часто успешными — использовать механизмы мягкой власти для формирования общественного мнения, выгодного странам, которые являются источниками этого капитала.

CIPE и его партнеры выделили два ключевых направления противодействия. Во-первых, необходимо повысить осведомленность людей об источниках и выгодополучателях разрушительного капитала. Во-вторых, руководители правительств и частного сектора должны предпринять шаги для устранения пробелов в управлении, что повысит устойчивость балканских экономик к воздействию подобного капитала.

В рамках усилий по первому направлению, CIPE и его партнеры опубликовали серию докладов, посвященных российскому экономическому присутствию на Балканах, учитывая, что Россия является одним из особых источников разрушительного капитала. По второму направлению, CIPE и его партнеры планируют проекты в Черногории , Сербии, Македонии Боснии и Герцеговине , чтобы ликвидировать пробелы в управлении посредством согласованной кампании по пропаганде надлежащих норм и процедур.

На фоне постоянного роста глобальных потоков капитала крайне важно разработать инструменты, которые позволят новым и хрупким демократиям укрепить свое демократическое и экономическое управление. Усиливая устойчивость своих экономик и обеспечивая равные условия работы для отечественного частного сектора и законных иностранных инвесторов, эти страны могут стать более безопасными, стабильными и процветающими.