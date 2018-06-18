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Арсеньев стал библиотечной столицей Приморья в 2018 году
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Арсеньев стал библиотечной столицей Приморья в 2018 году 

Prim.News 14 часов назад
Пройдет значимое мероприятие.
В Арсеньевском городском округе впервые пройдет Летняя школа руководителей библиотек Приморского края, сообщает пресс-служба Арсеньевского городского округа.
Традиционная учеба, которая помогает ориентироваться в библиотечном пространстве, повышать свой профессиональный уровень, ежегодно собирает вместе руководителей библиотек Приморья. Тема XVII Летней школы руководителей библиотек Приморского края, которая пройдет на базе арсеньевской городской библиотеки с 25 по 29 июня, — «Библиотека как институт продвижения чтения: новые формы, средства, технологии».
В течение пяти дней участников Летней школы ждет обмен опытом с коллегами: в ходе учебы прозвучат доклады, свои проекты и инновационные продукты представят сотрудники библиотек из городских округов и муниципальных районов Приморья. Темы выступлений самые различные — краеведческая деятельность муниципальных библиотек, привлечение детей к чтению, адаптация библиотечной среды к потребностям «особых детей» и др.
Летняя школа соберётся в нашем город впервые. Такое решение организаторов связано с открытием в Арсеньеве новой библиотеки, вызывающей интерес у представителей библиотечного сообщества Приморья. Библиотека по ул. Октябрьской, 28/2 — это учреждение нового типа. Современные интерьеры, комфортная среда, обновлённый книжный фонд, беспрепятственный доступ ко всем информационным ресурсам увеличил приток молодёжи в библиотеку. В рамках государственной программы Приморского края «Развитие культуры в Приморском крае» для библиотеки приобретено уникальное современное оборудование: акустическая система, система видеоконференцсвязи, планетарный сканер для оцифровки печатных изданий, компьютеры и оргтехника. Сегодня арсеньевская библиотека — центр неформального общения для социальной и творческой деятельности, интеллектуального развития и культурного просвещения.
Как отметили организаторы Летней школы, Арсеньев можно смело назвать библиотечной столицей Приморья в 2018 году. Арсеньевские библиотекари всегда славились творческим подходом к работе, а сегодня новая библиотека дает возможность пригласить к себе делегации из других городов и муниципальных районов, чтобы представить опыт своим коллегам.
Именно поэтому занятия в первый день работы Летней школы проведут сотрудники Централизованной библиотечной системы Арсеньевского городского округа. После презентации библиотеки Арсеньева прозвучат выступления об опыте привлечения молодежи в библиотеку, социальном партнерстве и волонтерских инициативах, работе в электронной библиотеке и т.д.
В рамках Летней школы состоится также семинар-тренинг, посвященный проектной деятельности современной библиотеки как эффективного средства продвижения книги и чтения.
Организатором Летней школы в Арсеньеве выступают департамент культуры Приморского края, Приморская краевая публичная библиотека имени А. М. Горького, управление культуры администрации Арсеньевского городского округа, МБУК «Централизованная библиотечная система имени В. К. Арсеньева».
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