Медведева только сейчас ментально восстановилась после ОИ-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как восстанавливалась после Олимпиады в Пхенчхане, где завоевала два серебра.

«Это был долгий процесс. Мой организм и мозг устроены так, что я очень быстро восстанавливаюсь после любых нагрузок. Как ментально, так и физически.

Но, после Олимпиады все было очень долго. По сути, только сейчас я могу сказать, что ментально восстановилась полностью.

Такую форму, как та, что была у меня на Олимпийских играх, чисто физически удержать невозможно, да и не нужно. На Олимпиаде у меня было достаточно сильное истощение — я готовила себя к тому, чтобы выйти на самый пик к произвольной программе. Там у меня был минимальный вес и максимальный моральный настрой. Поэтому после Игр и пришлось долго восстанавливаться.

В весе я прибавила, но не слишком много. Дома у меня есть тренажер, который позволял мне держать мышцы в рабочем состоянии.