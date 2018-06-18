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Медведева только сейчас ментально восстановилась после ОИ-2018
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Медведева только сейчас ментально восстановилась после ОИ-2018 

LiveSport.Ru 14 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как восстанавливалась после Олимпиады в Пхенчхане, где завоевала два серебра.
«Это был долгий процесс. Мой организм и мозг устроены так, что я очень быстро восстанавливаюсь после любых нагрузок. Как ментально, так и физически.
Но, после Олимпиады все было очень долго. По сути, только сейчас я могу сказать, что ментально восстановилась полностью.
Такую форму, как та, что была у меня на Олимпийских играх, чисто физически удержать невозможно, да и не нужно. На Олимпиаде у меня было достаточно сильное истощение — я готовила себя к тому, чтобы выйти на самый пик к произвольной программе. Там у меня был минимальный вес и максимальный моральный настрой. Поэтому после Игр и пришлось долго восстанавливаться.
В весе я прибавила, но не слишком много. Дома у меня есть тренажер, который позволял мне держать мышцы в рабочем состоянии.
Что касается функциональной формы, никакой спортсмен не сможет себя удержать без интенсивных тренировок. Для этого я сейчас еду в Канаду», — приводит слова Медведевой «Р-Спорт».
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