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Медведева: на Олимпиаде у меня было достаточно сильное истощение
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Медведева: на Олимпиаде у меня было достаточно сильное истощение 

Газета.Ru 19 июня 2018
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о восстановлении после Олимпийских игр в Пхенчхане, передает "РИА Новости".
"Это был долгий процесс. Мой организм и мозг устроены так, что я очень быстро восстанавливаюсь после любых нагрузок. Как ментально, так и физически.
Но, после Олимпиады все было очень долго. По сути, только сейчас я могу сказать, что ментально восстановилась полностью", — сказала спортсменка.
Также фигуристка отметила, что ту физическую форму, которая была у нее на Олимпиаде, удержать невозможно.
"На Олимпиаде у меня было достаточно сильное истощение — я готовила себя к тому, чтобы выйти на самый пик к произвольной программе.
Там у меня был минимальный вес и максимальный моральный настрой. Поэтому после Игр и пришлось долго восстанавливаться", — отметила Медведева.
Ранее Медведева поделилась планами на следующий сезон.
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