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Можно ли на материнский капитал купить старый дом?
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Можно ли на материнский капитал купить старый дом? 

АиФ — Алтай 16 часов назад
Присмотрела недорогой дом в Калманском районе, который хочу купить на деньги от материнского капитала. Но он старый. Не будет ли у меня проблем с покупкой дома?
Главное требование — дом должен быть пригоден для проживания семьи, так как речь идёт об улучшении жилищных условий своих детей. Как пояснила начальник отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Яна Позднякова, если становится известно, что дом не пригоден для проживания, то органы пенсионного фонда направляют документы в правоохранительные органы, которые пресекают попытки нецелевого использования средств маткапитала.
Граждане, совершающие противоправное действия, приобретая непригодный для жизни дом, рискуют лишиться как материнского капитала, так и самой недвижимости. В крае есть примеры возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных владельцев сертификатов и тех, кто им предлагает такие схемы «обналичивания» материнского капитала.
АиФ — Алтай: последние новости
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