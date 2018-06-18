Можно ли на материнский капитал купить старый дом?

Присмотрела недорогой дом в Калманском районе, который хочу купить на деньги от материнского капитала. Но он старый. Не будет ли у меня проблем с покупкой дома?

Граждане, совершающие противоправное действия, приобретая непригодный для жизни дом, рискуют лишиться как материнского капитала, так и самой недвижимости. В крае есть примеры возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных владельцев сертификатов и тех, кто им предлагает такие схемы «обналичивания» материнского капитала.