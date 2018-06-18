Переплывали реку на матраце: в Ростовской области дедушке и внучке потребовалась помощь спасателей 

Отдыхающим повезло, что на пляже дежурили спасатели
С приходом жары в Ростовской области все чаще отдыхающим на берегу водоемов требуется помощь. Накануне в Белокалитвинском районе, около пяти часов вечера, 60-летний пенсионер и его девятилетняя внучка плавали на надувном матраце в Северском Донце. Ветер стал относить купающихся от берега. В какой-то момент мужчина понял, что самостоятельно уже не сможет добраться до суши. Он начал размахивать руками, подавая сигналы о помощи на берег.
Дедушке с внучкой повезло — в том месте дежурили спасатели.
— Наряд в считанные минуты добрался на катере до мужчины и ребенка. Их пересадили на борт и доставили на берег, — прокомментировали в пресс-службе областного департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуация.
А еще вчера крымчанин пробовал переплыть Дон в районе Ворошиловского моста в Ростове. На середине реки он выбился из сил. Спасателям на воде также пришлось оказать ему помощь. В этом случае тоже все закончилось благополучно.