Россиян призвали создавать семьи с иностранцами во время ЧМ-2018 

Краснодар. 18 июня — Новая Кубань. Международные браки и рождение детей по его мнению станут «замечательным итогом», гуманитарным и культурным вкладом ЧМ-2018 в улучшение демографической ситуации и развитие всего человечества.
Михаил Дегтярев призвал болельщиков и футболистов влюбляться и создавать смешанные семьи в период проведения мундиаля в России.
Напомним, что кардинально противоположное заявление недавно было сделано депутатом Тамарой Плетневой, возглавляющей комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Она призвала россиянок не вступать в интимную связь с иностранцами, так как исходя из опыта Олимпиады-80, это приводит к рождению детей в неполных семьях.
Её мнение было раскритиковано пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Комментирую данную тему он сообщил, что россиянки вправе сами решать, с кем им вступать в интимные связи.