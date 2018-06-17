В Царицыно откроется выставочный проект «Семья — душа России»

Для посетителей выставка «Семья — душа России» будет работать с 30 июня по 5 августа 2018 года в Казаковском зале Большого дворца музея-заповедника «Царицыно».

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