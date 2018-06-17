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В Царицыно откроется выставочный проект «Семья — душа России»
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В Царицыно откроется выставочный проект «Семья — душа России» 

Москва меняется 17 июня 2018
Фото: Москва меняется
29 июня 2018 года в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» открывается выставочный проект «Семья — душа России», организованный Фондом социально-культурных инициатив при участии Министерства культуры РФ, Департамента культуры города Москвы и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».
Для посетителей выставка «Семья — душа России» будет работать с 30 июня по 5 августа 2018 года в Казаковском зале Большого дворца музея-заповедника «Царицыно».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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