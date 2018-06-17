Голикова прокомментировала подготовку к реализации майского указа 

ХАБАРОВСК, 17 июн — РИА Новости. Правительство РФ осенью этого года внесет предложения по реализации программ, озвученных в майском указе президента России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
"В преддверии октября, когда мы будем вносить бюджет, нами будут также предложены мероприятия по реализации 12-ти приоритетных программ и проектов, которые озвучены в майском указе президента", — сказала Голикова.
По ее словам, предложения будут касаться инфраструктурного развития, роста экономики, улучшения качества и расширения рабочих мест.
"Собственно, это в том числе наш следующий шаг, связанный с тем, что темпы экономического роста будут более высокими", — отметила вице-премьер.