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Голикова прокомментировала подготовку к реализации майского указа
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Голикова прокомментировала подготовку к реализации майского указа 

РИА Новости 17 июня 2018
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 17 июн — РИА Новости. Правительство РФ осенью этого года внесет предложения по реализации программ, озвученных в майском указе президента России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
"В преддверии октября, когда мы будем вносить бюджет, нами будут также предложены мероприятия по реализации 12-ти приоритетных программ и проектов, которые озвучены в майском указе президента", — сказала Голикова.
По ее словам, предложения будут касаться инфраструктурного развития, роста экономики, улучшения качества и расширения рабочих мест.
"Собственно, это в том числе наш следующий шаг, связанный с тем, что темпы экономического роста будут более высокими", — отметила вице-премьер.
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