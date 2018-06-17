Голикова прокомментировала подготовку к реализации майского указа

"В преддверии октября, когда мы будем вносить бюджет, нами будут также предложены мероприятия по реализации 12-ти приоритетных программ и проектов, которые озвучены в майском указе президента", — сказала Голикова.

По ее словам, предложения будут касаться инфраструктурного развития, роста экономики, улучшения качества и расширения рабочих мест.

"Собственно, это в том числе наш следующий шаг, связанный с тем, что темпы экономического роста будут более высокими", — отметила вице-премьер.