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Сегодня в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского прошел спортивный праздник с участием членов семей военнослужащих «Мама, папа, я — спортивная…
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Сегодня в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского прошел спортивный праздник с участием членов семей военнослужащих «Мама, папа, я — спортивная… 

ТК «Звезда» 17 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
На спортивном празднике приняли участие семьи команд факультетов, ВИНИ, общеакадемических кафедр.
17 июня 2018 г в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского прошел спортивный праздник с участием членов семей военнослужащих «Мама, папа, я — спортивная семья»!
Спортивный праздник проводится в рамках Всеармейского месячника противодействия наркомании «Армия против наркотиков!».
На спортивном празднике приняли участие семьи команд факультетов, ВИНИ, общеакадемических кафедр. Всего 18 команд, общая численность участников соревнований более 330 человек.
В спортивный праздник были включены соревнования по волейболу, челночному бегу, академической гребле на концептах, подтягиванию на перекладине, потешному футболу, конкурс «Лимбо», эстафета «Мама, папа, я-спортивная семья», силовым эстафетам.
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