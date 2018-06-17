Сегодня в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского прошел спортивный праздник с участием членов семей военнослужащих «Мама, папа, я — спортивная…

На спортивном празднике приняли участие семьи команд факультетов, ВИНИ, общеакадемических кафедр.

17 июня 2018 г в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского прошел спортивный праздник с участием членов семей военнослужащих «Мама, папа, я — спортивная семья»!

Спортивный праздник проводится в рамках Всеармейского месячника противодействия наркомании «Армия против наркотиков!».

На спортивном празднике приняли участие семьи команд факультетов, ВИНИ, общеакадемических кафедр. Всего 18 команд, общая численность участников соревнований более 330 человек.

В спортивный праздник были включены соревнования по волейболу, челночному бегу, академической гребле на концептах, подтягиванию на перекладине, потешному футболу, конкурс «Лимбо», эстафета «Мама, папа, я-спортивная семья», силовым эстафетам.