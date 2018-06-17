Правительство РФ будет бороться с «серой» зарплатой

"По обелению так называемых «серых» заработных плат, я думаю, что на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике", — сказала вице-премьер.

Комментируя вопрос «серых» зарплат, Голикова также отметила, что «это сложная тема».