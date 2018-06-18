Медведева рассказал о причинах ухода от Тутберидзе 

Евгения Медведева прилетела в Канаду
— Доводилось слышать версию, что вы решили уехать в Канаду вовсе не для того, чтобы продолжать серьезно тренироваться. А всего лишь с тем, чтобы таким образом расширить для себя возможность показательных шоу. — По секрету вам скажу, что в шоу у меня точно нет недостатка.
— Брайан Орсер был вашей единственной кандидатурой в качестве тренера? — Да.
— Почему он? — Потому, что Юна Ким. Это первое, что мне пришло в голову, когда я стала думать о переходе в Сочи, — приводит слова Медведевой «Р-спорт». На Олимпийских играх в Пекине, мне будет 22. Дело, конечно же, не в ней одной. У Орсера вообще много спортсменов, которых в фигурном катании принято называть возрастными и кто прошел более одой Олимпиады. Юна Ким — лишь одна из них.