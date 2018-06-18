Медведева рассказал о причинах ухода от Тутберидзе

— Доводилось слышать версию, что вы решили уехать в Канаду вовсе не для того, чтобы продолжать серьезно тренироваться. А всего лишь с тем, чтобы таким образом расширить для себя возможность показательных шоу. — По секрету вам скажу, что в шоу у меня точно нет недостатка.

Брайан Орсер был вашей единственной кандидатурой в качестве тренера? — Да.