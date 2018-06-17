Медведев поздравил медработников с профессиональным праздником

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников медицинских учреждений с Днем медицинского работника. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвятил себя сохранению и укреплению здоровья людей. Большое спасибо за ваш благородный труд и преданность профессии. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", — написал Медведев в поздравительной телеграмме.

По его словам, благодаря российским медработникам удается побеждать тяжелые болезни, обеспечивать рост продолжительности активной жизни людей.

Как отмечается, в своем поздравлении Медведев также процитировал известного врача Федора Гааза заявив, что «медицина есть царица наук».