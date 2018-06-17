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Медведев поздравил медработников с профессиональным праздником
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Медведев поздравил медработников с профессиональным праздником 

Газета.Ru 17 июня 2018
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников медицинских учреждений с Днем медицинского работника. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвятил себя сохранению и укреплению здоровья людей. Большое спасибо за ваш благородный труд и преданность профессии. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", — написал Медведев в поздравительной телеграмме.
По его словам, благодаря российским медработникам удается побеждать тяжелые болезни, обеспечивать рост продолжительности активной жизни людей.
Как отмечается, в своем поздравлении Медведев также процитировал известного врача Федора Гааза заявив, что «медицина есть царица наук».
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