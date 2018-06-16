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Для Медведевой изготовили лезвия из розового золота
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Для Медведевой изготовили лезвия из розового золота 

Спорт-Экспресс 16 июня 2018
Бывший фигурист Миша Ге показал лезвия, которые были изготовлены специально для двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 Евгении Медведевой. Лезвия сделаны из розового золота, на них выгравировано имя и фамилия фигуристки.
— Когда мастерство встречается с красотой. Впервые в мире: 24-каратные лезвия из розового золота. — написал в своем Инстаграме Ге. — Высокие требования. Большой вызов этому творению.
Напомним, ранее Медведева решила сменить тренера и переехать в Канаду к специалисту Брайану Орсеру.
When Skills met Beauty” World’s First: Real 24K Rose Gold Coated Skating Blades. Special Elite Edition for @jmedvedevaj Big claim, Big challenge on this creation. But whole team did exceptional job on make it happen @johnwilsonblades (Media works of our great guy @svenvee) #CreativeDirector #Future
Публикация от Misha Ge (@mishage8) 15 Июн 2018 в 11:23 PDT
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