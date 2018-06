Для Медведевой изготовили лезвия из розового золота

Бывший фигурист Миша Ге показал лезвия, которые были изготовлены специально для двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 Евгении Медведевой . Лезвия сделаны из розового золота, на них выгравировано имя и фамилия фигуристки.

— Когда мастерство встречается с красотой. Впервые в мире: 24-каратные лезвия из розового золота. — написал в своем Инстаграме Ге. — Высокие требования. Большой вызов этому творению.

Напомним, ранее Медведева решила сменить тренера и переехать в Канаду к специалисту Брайану Орсеру

When Skills met Beauty” World’s First: Real 24K Rose Gold Coated Skating Blades. Special Elite Edition for @jmedvedevaj Big claim, Big challenge on this creation. But whole team did exceptional job on make it happen @johnwilsonblades (Media works of our great guy @svenvee) #CreativeDirector #Future

