Ещё
Для Медведевой сделали лезвия коньков из розового золота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для Медведевой сделали лезвия коньков из розового золота 

Чемпионат.com 16 июня 2018
Фигурист и постановщик Миша Ге, недавно завершивший спортивную карьеру, на своей странице в сети «Инстаграм» опубликовал фото и видео новых лезвий, которые сделали специально для двукратной чемпионки Европы и мира Евгении Медведевой.
Лезвия выполнены из розового золота, на них выгравировано имя фигуристки.
«Когда мастерство встречается с красотой. Высокие требования. Большой вызов этому творению», — озаглавил свой пост фигурист.
Став двукратным серебряным призёром Олимпиады-2018, Медведева сменила тренера и отправилась в Канаду, чтобы работать под руководством своего нового наставника Брайана Орсера.
Фото и видео доступны в «инстаграме» Миши Ге.
Чемпионат.com: последние новости
Медведев победит американца Сока на старте турнира в Лондоне, считают эксперты Малышко: работаем с большим желанием, чего после зимы очень не хватало Mirror: сомбреро остались лежать на полу после шокирующего инцидента в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию17
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Уникальное астрономическое явление: такого не было 200 лет7
«Порошенко примеряет на себя судьбу Януковича»
Стало известно, когда остановится работа Интернета7
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение