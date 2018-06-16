Для Медведевой сделали лезвия коньков из розового золота 

Фигурист и постановщик Миша Ге, недавно завершивший спортивную карьеру, на своей странице в сети «Инстаграм» опубликовал фото и видео новых лезвий, которые сделали специально для двукратной чемпионки Европы и мира Евгении Медведевой.
Лезвия выполнены из розового золота, на них выгравировано имя фигуристки.
«Когда мастерство встречается с красотой. Высокие требования. Большой вызов этому творению», — озаглавил свой пост фигурист.
Став двукратным серебряным призёром Олимпиады-2018, Медведева сменила тренера и отправилась в Канаду, чтобы работать под руководством своего нового наставника Брайана Орсера.
Фото и видео доступны в «инстаграме» Миши Ге.