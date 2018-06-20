«Должна дождаться правнуков»: Ольга Бузова показала свою бабушку

На прошлой неделе Ольга Бузова открыла в Москве свой первый ресторан под названием BUZfood. Она преуспевает не только в бизнесе, но и как телеведущая. Звезда также успешно строит музыкальную карьеру, но пока рядом с ней нет любимого человека. Знаменитость надеется, что пожилая бабушка, которая на день прилетела повидаться с внучкой, сможет увидеть ее детей.

В последнее время Ольга Бузова активно ищет мужчину, с которым сможет построить счастливую семью, как это уже успел сделать ее бывший муж Дмитрий Тарасов . Футболист и его новая жена Анастасия Костенко ждут рождения дочки, а звезда «Дома-2» по-прежнему одна. Она часто публикует посты о любви, подчеркивая, что готова к новым отношениям. Бузова очень трепетно относится к родным. Выходные она провела в компании мамы Ирины, сестры Анны и бабушки Аллы Тимофеевны, которая прибыла из Литвы , чтобы поужинать в ресторане внучки и порадоваться ее новому успеху: «Семейный вечер с самыми родными. Мамулик и бабуля. Вы понимаете, какие у меня хорошие гены?»

Ольга ранее концентрировала внимание на работе, а сейчас созрела для материнства. Бузова надеется, что вскоре ее личная жизнь будет такой же плодотворной, как и трудовая деятельность: «Моя бабуля, и ей скоро 80. Какое счастье видеть ее счастливой, здоровой и такой красивой! Моя королева. Приехала к нам из Литвы на денек. Все сделаю, чтобы она жила счастливо и без забот… Жаль, что дедушка не смог дождаться правнуков, но бабуля должна. Где ты, моя любовь?»

Поклонники считают, что три поколения женщин в семье Ольги Бузовой достойны восхищения — дамы выглядят очень свежо и молодо, к тому же очень похожи между собой — все ухоженные, красиво одеты и с макияжем. Особенно много позитивных комментариев получила бабушка знаменитости, ведь мало кто поверил в ее возраст: «Какие красотки, отлично смотритесь! Мужчин, правда, не видно, а так — шикарно все». «Олечка обязательно встретит своего принца на коне, пока, правда, только конь прискакал, но все впереди». «Такой внучкой можно только гордиться, она большая молодец!»

«Не может быть ей 80, выглядит лет на 20 младше». «Спасибо, что показала бабушку, очень красивая женщина!» «Как Бузова все успевает? Выглядит как девочка, пашет как лошадь, передачи ведет, поет и клипы снимает, вот еще и питанием занялась». «Бабушка молодая такая, не верю, что ей почти 80 лет». «Хорошо, что она успешная, не завидуйте, берите пример!» Кто знает, возможно, сердце Ольги Бузовой уже несвободно, ведь недавно она заинтриговала букетом цветов и отметила, что вскоре ее жизнь изменится.