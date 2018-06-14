Почти половина безработных в России — молодежь до 34 лет, подсчитали в правительстве

Вице-премьер

сообщила на брифинге в правительстве РФ 14 июня, что каждый второй безработный в России — это молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет.

"Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста", — цитирует вице-премьера

Кроме того, зампред правительства отметила, что, по данным Росстата по итогам 2016 года (за 2017 год данных пока нет), средний возраст занятых в экономике составлял 40,7 лет, в том числе у мужчин — 40,2 года, у женщин — 41,2 года.

Голикова также отметила, что статистика в России не содержит данных о заболеваемости и смертности в возрасте 50 лет — 60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин". «Таких статистических данных нет», — пояснила вице-премьер.

Тем не менее она привела данные о том, что по итогам 2017 года в круглосуточные стационары было госпитализировано 10,4 млн лиц старше трудоспособного возраста — женщины после 55 лет и мужчины после 60. Из них умерло в стационарах 393,8 тысячи человек, это 3,7%, сообщила вице-премьер.