Амурский тигренок переехал из Крыма в зоопарк Приморья

Амурский тигренок по кличке Тайган приехал в зоопарк «Садгород» в Приморье из Крыма . Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Детеныш амурского тигра приехал в Приморский край из крымского сафари-парка «Тайган». Мальчика назвали в честь парка, где он родился. Тигренок отлично себя чувствует. У него хороший аппетит, он играет и развивается.

Сообщается, что когда тигренок подрастет, он станет «мужем» для трех жительниц зоопарка «Садгород» — тигриц Алексы, Амурки и Уссурки. Пока не уточнялось, можно ли будет посетителям сделать фотографии с амурским тигренком.

Процесс грудного кормления детенышей дальневосточного леопарда первые удалось заснять в дикой природе. На фото видно как самка Leo 120 °F ласково вылизывает своих детенышей, после чего один из них пытается присосаться к материнской груди.