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Амурский тигренок переехал из Крыма в зоопарк Приморья
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Амурский тигренок переехал из Крыма в зоопарк Приморья 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Амурский тигренок по кличке Тайган приехал в зоопарк «Садгород» в Приморье из Крыма. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Детеныш амурского тигра приехал в Приморский край из крымского сафари-парка «Тайган». Мальчика назвали в честь парка, где он родился. Тигренок отлично себя чувствует. У него хороший аппетит, он играет и развивается.
Сообщается, что когда тигренок подрастет, он станет «мужем» для трех жительниц зоопарка «Садгород» — тигриц Алексы, Амурки и Уссурки. Пока не уточнялось, можно ли будет посетителям сделать фотографии с амурским тигренком.
Процесс грудного кормления детенышей дальневосточного леопарда первые удалось заснять в дикой природе. На фото видно как самка Leo 120 °F ласково вылизывает своих детенышей, после чего один из них пытается присосаться к материнской груди.
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