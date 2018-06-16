Защитник сборной Нигерии не считает Россию расистской страной

"В России, без сомнения, есть глупые люди. Но некоторые из них даже не считают себя расистами.

Хороших и плохих людей можно найти повсюду, нельзя по действиям нескольких человек назвать всю страну расистской. В основном вы встретите гостеприимных и веселых людей, которые не одобряют расизм", — приводит слова игрока Guardian

26-летний Идову наполовину русский по материнской линии. Он является воспитанником петербургского "Зенита"