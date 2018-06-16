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Защитник сборной Нигерии не считает Россию расистской страной
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Защитник сборной Нигерии не считает Россию расистской страной 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Защитник пермского «Амкара» и сборной Нигерии по футболу Брайан Идову рассказал о расизме в России, передает "Советский спорт".
"В России, без сомнения, есть глупые люди. Но некоторые из них даже не считают себя расистами.
Хороших и плохих людей можно найти повсюду, нельзя по действиям нескольких человек назвать всю страну расистской. В основном вы встретите гостеприимных и веселых людей, которые не одобряют расизм", — приводит слова игрока Guardian.
26-летний Идову наполовину русский по материнской линии. Он является воспитанником петербургского "Зенита".
Ранее сообщалось, что госдеп США пугает американских болельщиков терактами и домогательствами в России.
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