Ещё
Главный врач Медицинского центра ДВФУ стал лауреатом национальной премии «Призвание-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный врач Медицинского центра ДВФУ стал лауреатом национальной премии «Призвание-2018» 

Primpress 10 часов назад
Фото: Primpress
Главный врач Медицинского центра ДВФУ — лауреат национальной премии «Призвание-2018», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.
Олег Пак, главный врач Медицинского центра ДВФУ, нейрохирург, стал лауреатом национальной медицинской премии «Призвание-2018». 14 июня прошло награждение лучших российских врачей. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев и министр здравоохранения Вероника Скворцова поздравили номинантов.
Торжественное вручение самой престижной профессиональной награды состоялось в канун Дня медицинского работника, который отмечается 17 июня.
Primpress: последние новости
Приморский моряк застрял на судне, которое судовладелец бросил в порту Японии Путин предупредил об очень тяжелых последствиях В кошельки россиян залезут ради «суперуказа» Путина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста905
Названа цель пенсионной реформы в России335
Голикова заявила о массовых сокращениях524
8-метровый питон целиком съел женщину35
Малахов «заткнул» неадекватную звезду74
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение