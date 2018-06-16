Главный врач Медицинского центра ДВФУ стал лауреатом национальной премии «Призвание-2018»

Главный врач Медицинского центра ДВФУ — лауреат национальной премии «Призвание-2018», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Торжественное вручение самой престижной профессиональной награды состоялось в канун Дня медицинского работника, который отмечается 17 июня.