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Спортивные эстафеты по случаю открытия мирового чемпионата по футболу провели в Братееве
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Спортивные эстафеты по случаю открытия мирового чемпионата по футболу провели в Братееве 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Так, для ребят, посещающих Летний читальный зал библиотеки района, организовали спортивные игры и соревнования на ловкость и меткость. Помимо активного отдыха для посетителей читального зала провели и интеллектуальные занятия — ребята прочитали и проанализировали «Вредные советы» Григория Остера.
«Продолжило активный вечер для детей занятие по изготовлению красочной поделки в технике декупаж. Летний актив никого не оставил равнодушним», — отмечается на сайте учреждения.
Напомним, библиотека района осуществляет дополнительные занятия для детей в течение лета. Так, для ребят открыт Летний читальный зал, где можно заняться не только интеллектуальной, но и физической активностью.
Фото: библиотека №150.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
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