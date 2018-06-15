Спортивные эстафеты по случаю открытия мирового чемпионата по футболу провели в Братееве

Так, для ребят, посещающих Летний читальный зал библиотеки района, организовали спортивные игры и соревнования на ловкость и меткость. Помимо активного отдыха для посетителей читального зала провели и интеллектуальные занятия — ребята прочитали и проанализировали «Вредные советы» Григория Остера

«Продолжило активный вечер для детей занятие по изготовлению красочной поделки в технике декупаж. Летний актив никого не оставил равнодушним», — отмечается на сайте учреждения.

Напомним, библиотека района осуществляет дополнительные занятия для детей в течение лета. Так, для ребят открыт Летний читальный зал, где можно заняться не только интеллектуальной, но и физической активностью.

Фото: библиотека №150.