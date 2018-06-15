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О народах России рассказали читателям библиотеки на Онежской улице
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О народах России рассказали читателям библиотеки на Онежской улице 

Управа района Ховрино города Москвы 15 июня 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В четверг, 14 июня, в библиотеке №44 на Онежской улице, которая расположена на границе с районом Ховрино, прошло мероприятие «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия». Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.
«Дети узнали историю празднования Дня России, вспомнили символику нашей страны. С помощью книг гости отправились в виртуальное путешествие по самым красивым местам нашей Родины, узнали о народах, населяющих нашу страну, познакомились с их обычаями и традициями, национальными языками и культурой», — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека находится по адресу: ул. Онежская, д. 17, корп. 4/5. (ео)
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