О народах России рассказали читателям библиотеки на Онежской улице 

В четверг, 14 июня, в библиотеке №44 на Онежской улице, которая расположена на границе с районом Ховрино, прошло мероприятие «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия». Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.
«Дети узнали историю празднования Дня России, вспомнили символику нашей страны. С помощью книг гости отправились в виртуальное путешествие по самым красивым местам нашей Родины, узнали о народах, населяющих нашу страну, познакомились с их обычаями и традициями, национальными языками и культурой», — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека находится по адресу: ул. Онежская, д. 17, корп. 4/5. (ео)