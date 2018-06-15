О народах России рассказали читателям библиотеки на Онежской улице

В четверг, 14 июня, в библиотеке №44 на Онежской улице, которая расположена на границе с районом Ховрино, прошло мероприятие «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия ». Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.

«Дети узнали историю празднования Дня России, вспомнили символику нашей страны. С помощью книг гости отправились в виртуальное путешествие по самым красивым местам нашей Родины, узнали о народах, населяющих нашу страну, познакомились с их обычаями и традициями, национальными языками и культурой», — говорится в сообщении.

Напомним, библиотека находится по адресу: ул. Онежская, д. 17, корп. 4/5. (ео)