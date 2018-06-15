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Фан-зону на Стрелецкой облюбовали дети
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Фан-зону на Стрелецкой облюбовали дети 

ТВ-МИГ 15 июня 2018
Фото: ТВ-МИГ
Мы уже сообщали о том, что во Владимире для болельщиков организованы сразу две крупные фан-зоны, где на больших экранах можно посмотреть матчи чемпионата мира по футболу.
И если главную фан-зону на улице Георгиевской облюбовали взрослые болельщики, властьимущие и туристы, то фан-зона в новом Спортивном сквере идеально подошла для детей самого разного возраста.
На открытии чемпионата мира по футболу в новом сквере собралось около 300 детей и подростков, многие из которых пришли с родителями и даже с домашними животными. Для просмотра трансляции накануне в Спортивном сквере был установлен огромный экран с отличным качеством «телекартинки» даже в солнечную погоду.
Спортивный праздник открыли глава Ленинского района Александр Максимов и начальник городского управления физкультуры и спорта Олег Медведев. Они запустили в небо воздушные шары и поздравили собравшихся с открытием во Владимире очередного спортивного объекта, на котором смогут заниматься самыми разными видами спорта сотни горожан, прежде всего — дети.
Перед открытием чемпионата мира в сквере на Стрелецкой состоялся большой спортивный праздник. Самые маленькие оккупировали тренажеры и теннисные столы, девочки постарше круто обыграли в баскетбол мальчиков, студенты близлежащих колледжей и сузов сразились в мини-футбольном турнире. Свое мастерство перед многочисленными зрителями продемонстрировали юные акробаты, гимнасты и мастера тхэквондо.
Ну а апофеозом праздника, конечно, стала прямая трансляция матча открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии. После блистательной победы нашей сборной со счетом 5:0 многие детишки, а также их родители, навсегда «заболели» спортом №1 в мире.
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