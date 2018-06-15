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В библиотеке на 8-й Текстильщиков дети научились расписывать фарфор
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В библиотеке на 8-й Текстильщиков дети научились расписывать фарфор 

Управа района Текстильщики 15 июня 2018
Фото: Управа района Текстильщики
Мастер-класс по росписи фарфоровых статуэток в виде героев сказок Александра Пушкина состоялся в библиотеке №128, которая расположена на 8-й улице Текстильщиков. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Все работы детей стали частью выставки «У лукоморья дуб зеленый…». После мастер-класса презентация «Путешествие по лукоморью» помогла детям расширить знания о творчестве великого поэта, развить память, внимание и воображение, — сказал сотрудник библиотеки.
Напомним, что библиотека №128 расположена по адресу улица 8-я Текстильщиков, 14. (мю)
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