Число пенсионеров в России за 11 лет выросло более чем на семь млн человек 

МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. Численность пенсионеров в России за последние 11 лет выросла более чем на 7 миллионов человек, заявил в пятницу первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко на заседании Совета Федерации по развитию программ активного долголетия в регионах.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.
"Тематика эта на сегодняшний день крайне актуальна. Только за последние 11 лет — с 2006 по 2017 годы — у нас численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась более чем на 7 миллионов человек. Если брать даже сдержанный вариант прогноза нашего Росстата, до 2030 года ожидается увеличение этой когорты на 6,5 миллионов человек, даже больше. Темпы просто колоссальные", — сказал Вовченко.
Что касается численности граждан трудоспособного возраста, то она снижается, отметил он. За указанный период она сократилась на 7 миллионов человек и еще будет сокращаться на более чем 4,5 миллиона человек, добавил Вовченко.