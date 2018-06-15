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Четырех победителей регионального этапа конкурса «Семья года» выбрали в Подмосковье
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Четырех победителей регионального этапа конкурса «Семья года» выбрали в Подмосковье 

РИАМО 15 июня 2018
Фото: РИАМО
В Подмосковье завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года», определены победители в четырех номинациях, которые примут участие во всероссийском этапе конкурса, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
Конкурс проводился по номинациям «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций». Всего в 2018 году от семей Московской области было подано более 70 заявок. В рамках конкурса участники представили свои работы в формате презентаций, видео— и аудиозаписей.
«Определены четыре семьи-победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». В номинации «Многодетная семья» победила семья Дядюн из Королева. В номинации «Молодая семья» победу одержала семья Сорокиных из Подольска. Победителями в номинации «Сельская семья» стала семья Еркулевых из Дмитровского района, в номинации «Семья — хранитель традиций» победу одержала семья Тереньевых из Коломны. Все семьи-победители направлены для участия во всероссийском этапе конкурса», — отмечается в сообщении.
Подведение итогов всероссийского конкурса и награждение победителей состоится в Москве в ноябре 2018 года.
Информация об итогах Всероссийского конкурса будет опубликована на официальных сайтах организаторов всероссийского конкурса: http://www.fond-detyam.ru/, http://www.rosmintrud.ru/.
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