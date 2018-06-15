Volkswagen Caravelle — cчастье быть вместе

У вас большая семья? Много детей? Так это же здорово!

Тяжело? Тогда Volkswagen Caravelle поможет облегчить вашу задачу.

АВТОПРЕСТУС каждой многодетной* российской семье готов предоставить хорошую выгоду  от 7% до 9%*  на самое дорогое, что у них есть, то есть на удобный, вместительный и очень надёжный Volkswagen Caravelle. Caravelle даст вам возможность почувствовать всю полноту семейного счастья, счастья быть вместе.

Отправиться за город или в дальнее путешествие с тремя детьми и бабушкой? Запросто! Уместятся все чемоданы, и никто из пассажиров не почувствует себя ущемлённым, у каждого будет обособленное личное пространство.

Поехать с семьёй в дальний парк покататься на велосипедах? Вполне вероятно, что двухколёсные машины не придётся даже разбирать перед тем, как погрузить в салон.

Заманчивое предложение? Тогда спешите к официальному дилеру Volkswagen АВТОПРЕСТУС.

Автомобили в наличии

Подробнее о программе можно узнать по телефону: +7 (495) 232-23-32.

АВТОПРЕСТУС

Официальный дилер Volkswagen

Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17 www.autoprestus.ru * Понятие «многодетная семья» марка Volkswagen Коммерческие автомобили трактует согласно Федеральному закону «О государственной поддержке многодетных семей», который определяет, что многодетной семьёй является семья, имеющая в своём составе трёх и более детей и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а учащихся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений  до окончания ими обучения. Учитываются также дети, проходящие срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трёх лет.

**Указанные выгоды не суммируются с выгодами по акциям, специальным предложениям и подобным программам, если об ином не сообщается дополнительно.