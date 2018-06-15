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Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17 www.autoprestus.ru * Понятие «многодетная семья» марка Volkswagen Коммерческие автомобили трактует согласно Федеральному закону «О государственной поддержке многодетных семей», который определяет, что многодетной семьёй является семья, имеющая в своём составе трёх и более детей и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а учащихся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений до окончания ими обучения. Учитываются также дети, проходящие срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трёх лет.
**Указанные выгоды не суммируются с выгодами по акциям, специальным предложениям и подобным программам, если об ином не сообщается дополнительно.