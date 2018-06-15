Главный детский нейрохирург Приморского края Олег Пак стал лауреатом престижной национальной медицинской премии «Призвание — 2018». Заветную статуэтку врачу врач получил «За создание нового направления в медицине» в группе врачей по мультидисциплинарному лечению спинномозговых грыж у детей.
канун Дня медицинского работника, который отмечается в этом году 17 июня, лучших российских врачей наградили главной медицинской премией России. Среди них оказался и специалист из Приморья — главный врач Медицинского центра Дальневосточного Федерального Университета Олег Пак.
поздравили премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.