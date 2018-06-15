Условия награждения медалью «Материнская слава» изменят на Сахалине

Депутаты рассмотрели проект по изменению условий вручения медалей Сахалинской области «Материнская слава». Количество награжденных матерей возрастет. Об этом сообщило РИА «Сахалин‐Курилы».

Депутаты решили, что необходимо изменить условие награждения медалью «Материнская слава». Теперь ее буду получать матери, пятый ребенок которых достигнет восьмилетнего возраста.

Раньше медаль выдавали женщинам из Сахалинской области, которые родили и воспитали от пяти и более детей при достижении последним возраста восьми лет. Однако некоторые матери имеют по семь и восемь детей, но не получают награду, пока последнему ребенку не исполнится восемь лет. А если в семье появится еще один ребенок, то для получения медали придется ждать, пока не подрастет именно он. Новая поправка позволяет расширить круг матерей, претендующих на награду.

В 2018 году еще 23 многодетные матери Сахалинской области получат медали и положенную единовременную выплату.