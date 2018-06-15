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Спортивным тренерам назначат аттестацию и присвоят категории
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Спортивным тренерам назначат аттестацию и присвоят категории 

Парламентская газета 15 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Для профессиональных тренеров были введены квалификационные категории и установлен порядок их присвоения.
Соответствующий Федеральный закон от 4 июня 2018 года №147 вступил в силу 15 июня. Документ был внесён в Госдуму в мае прошлого года группой депутатов от «Единой России» и ЛДПР.
Закон вводит три вида квалификационных категорий тренеров: первую, вторую и высшую. Порядок их присвоения тренерам и критерии квалификационных требований, согласно документу, будут утверждаться Министерством спорта. Кроме того, закон предусматривает расширение полномочий общероссийских спортивных федераций по проведению аттестации тренеров, в том числе в части присвоения национальной категории.
В частности, закон дополняет полномочия субъектов РФ по присвоению квалификационных категорий тренерам и другим специалистам в области физической культуры и спорта и даёт им право устанавливать порядок проведения их аттестации.
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