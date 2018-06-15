Спортивным тренерам назначат аттестацию и присвоят категории

Для профессиональных тренеров были введены квалификационные категории и установлен порядок их присвоения.

ЛДПР. Соответствующий Федеральный закон от 4 июня 2018 года №147 вступил в силу 15 июня. Документ был внесён в Госдуму в мае прошлого года группой депутатов от «Единой России»

Закон вводит три вида квалификационных категорий тренеров: первую, вторую и высшую. Порядок их присвоения тренерам и критерии квалификационных требований, согласно документу, будут утверждаться Министерством спорта . Кроме того, закон предусматривает расширение полномочий общероссийских спортивных федераций по проведению аттестации тренеров, в том числе в части присвоения национальной категории.