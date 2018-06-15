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Первый электронный сертификат на маткапитал получила семья из Барнаула
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Первый электронный сертификат на маткапитал получила семья из Барнаула 

АиФ — Алтай 15 июня 2018
Фото: АиФ - Алтай
Электронный сертификат на материнский капитал впервые выдали в Алтайском крае. Получателем стала семья, проживающая в краевой столице. Такая возможность появилась у жителей края в марте текущего года. До этого документы выдавались в бумажном виде.
Чтобы получить онлайн-сертификат, необходимо зарегистрироваться на сайте ПФ России или воспользоваться порталом госуслуг и подать заявление. Затем в Пенсионный фонд предоставить необходимые документы, в частности свидетельства о рождении детей. Электронный сертификат будет отправлен в личный кабинет.
Отметим, что онлайн-сертификат уже получили 150 российских семей.
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