Медведев поздравил номинантов премии «Призвание» лучшим врачам России

"Именно такие самоотверженные люди берутся за самые тяжелые случаи, порой делают невозможное и совершают настоящее чудо, когда его больше всего ждут. Именно им мы обязаны прорывами в медицине, уникальными операциями, новыми лекарствами, самыми современными методами лечения и диагностики, открытиями, которые меняют нашу жизнь", — говорится в приветствии, которое зачитала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии церемонии вручения премии, которая проходит в четверг в Театре Советской армии.

Медведев также отметил, что в работе врача важны не только знания и опыт, но и полная отдача, доброе отношение и душевная щедрость. «За каждой наградой годы учебы и бессонных ночей, трудностей, которые учат идти дальше, череда побед. И, конечно, искренняя благодарность тех, кому вы помогаете сохранить самое главное, что есть у человека — его здоровье и жизнь», — отметил премьер-министр.

"Я хочу поблагодарить всех номинантов и участников премии за верность выбранной профессии, за те возможности, которые вы открываете своим пациентам, за чуткое и бережное отношение к людям и их здоровью, а также за то, что своей работой даете новый импульс российской медицине", — добавил он.

"Призвание" — главная медицинская премия России, где профессиональные врачи и организаторы здравоохранения оценивают работу своих коллег. Традиционно лучшие врачи получают премии в номинациях: «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За создание нового метода лечения», «За создание нового метода диагностики», «За верность профессии». В этом году премию врачам вручают в 18-й раз. Церемонию ведут телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева и музыкант, врач-реаниматолог Александр Розенбаум

День медика отмечается в этом году 17 июня.