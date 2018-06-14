В библиотеке на улице Софьи Ковалевской прозвучат стихи о войне

В библиотеке № 30 Дмитровского района 22 июня проведут мероприятие для детей и подростков младшего и среднего школьного возраста, посвященное Дню памяти и скорби. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Людмила Яковенко.

— Посетители увидят презентацию о войне, ознакомятся с книгами на данную тему, а также смогут принять участие в творческом мастер-классе, — рассказала Яковенко. — Кроме того, в этот день в библиотеке состоятся публичные чтения стихотворений на военную тематику.

Посетителей будут ждать к 12.00.

Напоминаем, библиотека № 30 располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 10, корпус 1. (мю)