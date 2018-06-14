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В библиотеке на улице Софьи Ковалевской прозвучат стихи о войне
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В библиотеке на улице Софьи Ковалевской прозвучат стихи о войне 

Управа района Дмитровский города Москвы 14 июня 2018
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В библиотеке № 30 Дмитровского района 22 июня проведут мероприятие для детей и подростков младшего и среднего школьного возраста, посвященное Дню памяти и скорби. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Людмила Яковенко.
— Посетители увидят презентацию о войне, ознакомятся с книгами на данную тему, а также смогут принять участие в творческом мастер-классе, — рассказала Яковенко. — Кроме того, в этот день в библиотеке состоятся публичные чтения стихотворений на военную тематику.
Посетителей будут ждать к 12.00.
Напоминаем, библиотека № 30 располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 10, корпус 1. (мю)
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