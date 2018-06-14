О живописце, воспевшем русскую батальную марину, расскажут в библиотеке Восточного Дегунина

В четверг, 21 июня, в библиотеке № 37 Восточного Дегунина состоится лекция, посвященная живописцу-маринисту Алексею Боголюбову . Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Гурина.

— Алексей Боголюбов стал известен благодаря своим полотнам на тему истории русского военного флота, — поделилась Гурина. — На лекции библиотекарь расскажет слушателям о его биографии, а также покажет видеопрезентацию с репродукциями интереснейших полотен живописца-историографа.

Лекция начнется в 11.30. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Напомним, библиотека № 37 располагается по адресу улица Дубнинская, дом 16, корпус 1. (мю)