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О живописце, воспевшем русскую батальную марину, расскажут в библиотеке Восточного Дегунина
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О живописце, воспевшем русскую батальную марину, расскажут в библиотеке Восточного Дегунина 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 14 июня 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В четверг, 21 июня, в библиотеке № 37 Восточного Дегунина состоится лекция, посвященная живописцу-маринисту Алексею Боголюбову. Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Елена Гурина.
— Алексей Боголюбов стал известен благодаря своим полотнам на тему истории русского военного флота, — поделилась Гурина. — На лекции библиотекарь расскажет слушателям о его биографии, а также покажет видеопрезентацию с репродукциями интереснейших полотен живописца-историографа.
Лекция начнется в 11.30. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Напомним, библиотека № 37 располагается по адресу улица Дубнинская, дом 16, корпус 1. (мю)
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