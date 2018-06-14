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Марафон семейных традиций считается открытым
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Марафон семейных традиций считается открытым 

ТВ-МИГ 14 июня 2018
Фото: ТВ-МИГ
13 июня во Владимире стартовал Марафон семейных традиций. Областной центр во второй раз принимает первым эстафету и хрустальный ларец Петра и Февронии.
В нашей области проживает более 170 тысяч семей с детьми, в том числе 11 тысяч — многодетные. Из регионального бюджета многодетным и малообеспеченным семьям выплачиваются областной материнский капитал, детские пособия, субсидии на питание детей в школах и детских садах.
Чествование семей проходило в конгресс-холле в Патриаршем саду. Губернатор Светлана Орлова, глава администрации Андрей Шохин и многие другие первые лица нашего региона поздравили с этим замечательным праздником владимирские семьи. Наряду с многодетными и приёмными семьями региона принимают поздравления и представители трудовых династий. Самые интересные семейные династии и многодетные семьи региона рассказали о себе, своих талантах и особенностях.
К примеру, приемная семья Кирилловых выступила с творческим номером: один спел русскую-народную песню, а второй исполнил экологический реп собственного сочинения.
Семья Николаевых-Гиляревских поделилась своим секретом семейного счастья: «Семейный марафон — это не бег по пересеченной местности, ограниченный во времени и пространстве. Это счастье длиною в жизнь. Мы 60 лет вместе, но по-прежнему влюблены друг в друга» — признались супруги.
Также во Владимире наградили семейные пары, которые на протяжении 50 лет живут друг с другом в мире и согласии. Такими верными и крепкими стали три семьи, отмечающие в этом году 50 и 60 лет совместной жизни.
Стоит добавить, что во Владимирской области в год 50-, 60— и 70-летия регистрации брака семейные пары получают единовременные выплаты в размере 50, 60 и 70 тысяч рублей соответственно.
Принимать поздравления в течение всего марафона будут 140 семей региона. Следующим городом, который примет марафон, станет Ковров. В город воинской славы отправился хрустальный ларец с изображениями Петра и Февронии. А завершится мероприятие в музее-усадьбе Танеевых в селе Маринино Ковровского района 5 июля.
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