Летний читальный зал открылся в библиотеке Бирюлева Западного

Летний читальный зал для жителей Бирюлева Западного открыла библиотека № 160 в четверг, 14 июня. На обустроенной лужайке перед библиотекой организаторы подготовили увлекательные мастер-классы, литературные и дворовые игры, конкурсы, поэтический вечер и…раздачу сладких призов.

Как отметила заведующая библиотекой Юлия Бабичева, сотрудники постарались помочь детям отвлечься от школьных забот. Для чего создали атмосферу отдыха и веселья, устроив настоящие праздничные каникулы. Гостей ждали не только викторины, но и дворовые игры, связанные с начавшимся Чемпионатом мира по футболу. Так, ребятам предлагали различные игры с мячом, популярные у детей из других стран. Но главной темой вечера стал День России . Значимый праздник для каждого гражданина.

Творческий пленэр продлился 2 часа. Вместе с постоянными читателями первый «урок» библиотечных каникул под открытым небом посетили специально приглашенные гости из летнего лагеря центра социального обслуживания, которые регулярно участвуют в мероприятиях библиотеки. Организаторы готовили праздник для детей от 7 до 14 лет. Но, как рассказала журналисту онлайн-газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» заведующая библиотекой Юлия Бабичева:

— В таких мероприятиях взрослые тоже принимают активное участие. Может, даже больше, чем дети. На поэтических вечерах выступают постоянные посетители, костяк библиотеки. Также здесь всегда рады «свежим читателям».

Весь вечер для гостей читального зала на свежем воздухе работал открытый микрофон, и каждый желающий мог прочитать свое любимое стихотворение или отрывок из прозаического произведения.