Книги для самых маленьких появились в библиотеке на Велозаводской

Коллекция библиотеки № 124, расположенной на Велозаводской улице, пополнилась новыми книгами для самых юных читателей. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

— Литература для малышей — это серьезно. Хорошая книга «0+» может научить следить за сюжетом, внимательно относиться к картинкам, а также считать и определять цвета. И все это с помощью барашков и мишек, дракона и робота, бунтующих мелков и резиновых утят — отметил Тепляков.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Велозаводская, дом 11/1.

(ап)