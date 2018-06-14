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Книги для самых маленьких появились в библиотеке на Велозаводской
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Книги для самых маленьких появились в библиотеке на Велозаводской 

Управа Южнопортового района 14 июня 2018
Фото: Управа Южнопортового района
Коллекция библиотеки № 124, расположенной на Велозаводской улице, пополнилась новыми книгами для самых юных читателей. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Литература для малышей — это серьезно. Хорошая книга «0+» может научить следить за сюжетом, внимательно относиться к картинкам, а также считать и определять цвета. И все это с помощью барашков и мишек, дракона и робота, бунтующих мелков и резиновых утят — отметил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Велозаводская, дом 11/1.
(ап)
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