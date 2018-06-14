Аналитики ВТБ Капитал признаны лучшими в РФ по версии Institutional Investor

ВТБ Капитал также поднялся на одну ступень в рейтинге Institutional Investor по региону EMEA и занял 5-ю строчку среди инвестиционных банков региона — это лучшая позиция среди российских игроков.

Помимо категории «Россия», аналитики инвестбанка заняли по региону EMEA 1-е место в категории «Транспорт», 2-е место в категории «Электроэнергетика», 3-е место в категории «Суверенный долг».

В индивидуальных рэнкингах аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 3-е место по региону EMEA.

По словам генерального директора ВТБ Капитал Алексея Яковицкого, подобное признание со стороны инвестиционно-банковского сообщества стало возможным благодаря ежедневному вкладу каждого из членов команды в подготовку качественной аналитики, глубокому знанию рынка и умению профессионально оценивать влияние глобальных экономических процессов на различные отрасли и рынок в целом.

"Мы гордимся, что инвестиционно-банковское сообщество в очередной раз так высоко оценило аналитическую команду ВТБ Капитал", — подчеркнул он.