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Аналитики ВТБ Капитал признаны лучшими в РФ по версии Institutional Investor
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Аналитики ВТБ Капитал признаны лучшими в РФ по версии Institutional Investor 

Газета.Ru 14 июня 2018
Фото: АиФ Владимир
Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лидером по России, согласно итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team Ranking 2018.
ВТБ Капитал также поднялся на одну ступень в рейтинге Institutional Investor по региону EMEA и занял 5-ю строчку среди инвестиционных банков региона — это лучшая позиция среди российских игроков.
Помимо категории «Россия», аналитики инвестбанка заняли по региону EMEA 1-е место в категории «Транспорт», 2-е место в категории «Электроэнергетика», 3-е место в категории «Суверенный долг».
В индивидуальных рэнкингах аналитическая команда ВТБ Капитал заняла 3-е место по региону EMEA.
В индивидуальных же рэнкингах аналитики ВТБ Капитал заняли по региону EMEA 1-е место в категории «Металлургический и горнодобывающий сектор» (Дмитрий Глушаков), 1-е место в категории «Транспорт» (Елена Сахнова), 1-е место в категории «Финансовый сектор» (Михаил Шлемов), 2-е место в категории «Электроэнергетика» (Владимир Скляр).
По словам генерального директора ВТБ Капитал Алексея Яковицкого, подобное признание со стороны инвестиционно-банковского сообщества стало возможным благодаря ежедневному вкладу каждого из членов команды в подготовку качественной аналитики, глубокому знанию рынка и умению профессионально оценивать влияние глобальных экономических процессов на различные отрасли и рынок в целом.
"Мы гордимся, что инвестиционно-банковское сообщество в очередной раз так высоко оценило аналитическую команду ВТБ Капитал", — подчеркнул он.
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